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Meteorolojiden Antalya ve Muğla için zirai don uyarısı

18.01.2022 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteorolojiden Antalya ve Muğla için zirai don uyarısı

Antalya ve Muğla için zirai don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, zirai faaliyetlerin devam ettiği Antalya ve Muğla'da bugün akşam saatlerinden 21 Ocak sabah saatlerine kadar hava sıcaklıkları önemli ölçüde düşecek.

Bölgede, akşam ve gece saatlerinde kıyılarda hafif, iç kesimlerde orta kuvvetlerde, yükseklerde ise kuvvetli zirai don olayı bekleniyor.

Açıklamada, çiftçilerin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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meteoroloji antalya Muğla

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