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Meteorolojiden Burdur’da fırtına uyarısı

BURDUR HABERLERİ  | 04.02.2020 16:29 | Son Güncelleme

Meteorolojiden yapılan değerlendirmede Burdur il genelinde 2 gün sürece kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.Meteorolojiden yapılan açıklamada yapılan son değerlendirmelere göre, Burdur il genelinde 5 Şubat 2020 Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli olarak başlayacak rüzgarın, zamanla etkisini artırarak kuvvetli ve tam fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiği aktarıldı.Fırtınanın, 6 Şubat 2020 Perşembe günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Meteorolojiden yapılan değerlendirmede Burdur il genelinde 2 gün sürece kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden yapılan açıklamada yapılan son değerlendirmelere göre, Burdur il genelinde 5 Şubat 2020 Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli olarak başlayacak rüzgarın, zamanla etkisini artırarak kuvvetli ve tam fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiği aktarıldı.
Fırtınanın, 6 Şubat 2020 Perşembe günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Meydana gelmesi muhtemel, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

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Sabah
07:54
Öğle
13:18
İkindi
16:06
Akşam
18:31
Yatsı
19:49

Burdur Nöbetçi Eczaneler 4 Şubat Salı

Özbağcı Eczanesi
Merkez
Demirel Eczanesi
Bucak
Emre Eczanesi
Golhisar
Deva Eczanesi
Karamanli
Yeşilova Eczanesi
Yesilova
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