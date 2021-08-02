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Meteorolojiden Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik için sıcak hava uyarısı

02.08.2021 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteorolojiden Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik için sıcak hava uyarısı

ESKİŞEHİR (AA) - Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te hava sıcaklıklarının bugün itibarıyla 5 gün boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde sıcaklıklar hafta sonuna kadar mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredecek.

Yağış beklenmeyen bölgede, rüzgarın ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Yetkililer, 11.00 ila 16.00 saatleri arasında sıcak hava dalgasından dolayı özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunanların sıcak çarpması ve vücutta sıvı kaybına karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

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Bilecik Bursa Eskişehir Kütahya

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