YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Meteorolojiden Bursa’ya ’sarı’ uyarı

Meteorolojiden Bursa’ya ’sarı’ uyarı

BURSA HABERLERİ  | 03.05.2020 22:44 | Son Güncelleme

Meteoroloji, Bursa’da kuvvetli yağış beklendiğini açıklayıp bu gece 00.00’dan yarın 18.00’e kadar geçerli olmak üzere ’sarı’ uyarı yayınladı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklama, "Kocaeli, Yalova ve Bursa’da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bu gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak, yarın (04.05.2020 Pazartesi) akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Meteorolojiden Bursa’ya ’sarı’ uyarı

Meteoroloji, Bursa’da kuvvetli yağış beklendiğini açıklayıp bu gece 00.00’dan yarın 18.00’e kadar geçerli olmak üzere ’sarı’ uyarı yayınladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklama, "Kocaeli, Yalova ve Bursa’da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bu gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak, yarın (04.05.2020 Pazartesi) akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Meteorolojiden Bursa’ya ’sarı’ uyarı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kırmızı listedeydi! Adıyaman'da görüntülendiKırmızı listedeydi! Adıyaman'da görüntülendi
Her yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldıHer yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yağmur sonrası görsel şölen

Yağmur sonrası görsel şölen

Başkan İmamoğlu’ndan Beylikdüzü’ne ziyaret

Başkan İmamoğlu’ndan Beylikdüzü’ne ziyaret

Dolu ekinlere büyük zarar verdi

Dolu ekinlere büyük zarar verdi

Tamamlandığında Manisa’nın en büyüğü olacak

Tamamlandığında Manisa’nın en büyüğü olacak

Erenköy’de binlerce pide ve ekmek dağıtıldı

Erenköy’de binlerce pide ve ekmek dağıtıldı

Tepebaşı Belediyesinden "çöp" açıklaması

Tepebaşı Belediyesinden "çöp" açıklaması

Bursa Namaz Vakitleri 3 Mayıs Pazar

İmsak
04:16
Sabah
05:54
Öğle
13:06
İkindi
16:56
Akşam
20:07
Yatsı
21:39

Bursa Nöbetçi Eczaneler 3 Mayıs Pazar

Bağlar Eczanesi
Yildirim
Birsen Eczanesi
Nilufer
Ceylan Eczanesi
Yildirim
Damla Eczanesi
Nilufer
Fethiye Eczanesi
Nilufer
Geçit Eczanesi
Osmangazi
Gülbahçe Eczanesi
Osmangazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Bursa’da bir apartman karantina altına alındı

Bursa’da bir apartman karantina altına alındı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Bursa'da bir sitenin bahçesinde düzenlenen etkinlikle 23 Nisan kutlandı

Bursa'da bir sitenin bahçesinde düzenlenen etkinlikle 23 Nisan kutlandı

Önce öldürdüler, sonra yaktılar

Önce öldürdüler, sonra yaktılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.