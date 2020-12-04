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Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı

ERZURUM HABERLERİ  | 04.12.2020 12:16 | Son Güncelleme

Meteoroloji, Doğu Anadolu’daki 6 il için buzlanma ve don uyarısı yaptı.Meteoroloji 12.

Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji, Doğu Anadolu’daki 6 il için buzlanma ve don uyarısı yaptı.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı az bulutlu geçecek. Sabah saatlerinde yer yer pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeybatı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
“Buzlanma ve don uyarısı”
Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, “Bölgemiz genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” denildi.
Gece en düşük hava sıcaklıkları Iğdır’da 3 derece ölçülürken diğer illerde sıfırın altında olmak üzere Erzurum’da 4, Kars’ta 2, Erzincan’da 6, Ağrı’da 4, Ardahan’da 3 derece olarak kaydedildi.
Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklar ise Erzurum 5, Ağrı ve Iğdır 6, Erzincan’da 9 olarak değerlendirilirken sıfırın altında olmak üzere Kars 1, Ardahan’da ise 2 derece olması öngörülüyor.

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