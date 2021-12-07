Meteorolojiden Çankırı, Bolu ve Karabük için fırtına uyarısı

Meteoroloji, Çankırı, Bolu ve Karabük çevrelerinde fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji 9. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, rüzgarın Bolu, Karabük ve Çankırı çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceğinin tahmin edildiği aktarıldı.

Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapılan açıklamada, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkisini yarın kaybetmesinin beklendiği kaydedildi.​​​​​​​

