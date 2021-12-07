YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çankırı
  4. Meteorolojiden Çankırı, Bolu ve Karabük için fırtına uyarısı

Meteorolojiden Çankırı, Bolu ve Karabük için fırtına uyarısı

07.12.2021 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteorolojiden Çankırı, Bolu ve Karabük için fırtına uyarısı

Meteoroloji, Çankırı, Bolu ve Karabük çevrelerinde fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji 9. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, rüzgarın Bolu, Karabük ve Çankırı çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceğinin tahmin edildiği aktarıldı.

Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapılan açıklamada, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkisini yarın kaybetmesinin beklendiği kaydedildi.​​​​​​​

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dehşete düşüren olay! Kadın taksi şoförüne satırlı saldırı Dehşete düşüren olay! Kadın taksi şoförüne satırlı saldırı
Sırrı çözüldü! Bin yıllık mezar geleneğiSırrı çözüldü! Bin yıllık mezar geleneği
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çankırı'da Taş Mescit'i ziyaret ettiTBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çankırı'da Taş Mescit'i ziyaret etti
Anahtar Kelimeler:
meteoroloji Bolu Çankırı Karabük

Çankırı Namaz Vakitleri 7 Aralık Salı

İmsak
06:18
Sabah
07:48
Öğle
12:42
İkindi
15:04
Akşam
17:25
Yatsı
18:51

Çankırı Nöbetçi Eczaneler 7 Aralık Salı

Merve Eczanesi
Cankirimerkez
Akif Eczanesi
Atkaracalar
Semih Eczanesi
Cerkes
Eldivan Eczanesi
Eldivan
Ilgaz Eczanesi
Ilgaz
Kaymakçı Eczanesi
Korgun
Önder Eczanesi
Kursunlu
Tümünü Göster
Çankırı ECZANELER
Çankırı ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Ankara'daki trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Ankara'daki trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Sporcuları ayağa kaldıran "kök hücre" tedavisi diz hastalıklarında hızlı iyileşme sağlıyor

Sporcuları ayağa kaldıran "kök hücre" tedavisi diz hastalıklarında hızlı iyileşme sağlıyor

Bolu'da bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastanede öldü

Bolu'da bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastanede öldü

Trabzon yerel basınında Adana Demirspor galibiyetinin yansımaları

Trabzon yerel basınında Adana Demirspor galibiyetinin yansımaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.