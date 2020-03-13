Meteorolojiden çığ, sağanak ve kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi’nden kuvvetli yağış ve kar erimelerine dikkat çekerek sağanak ve kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi’nden yapılan açıklamada, “Halen yer yer yüksek kar örtüsünün bulunduğu Hakkari il geneli ile Van’ın güney (Bahçesaray, Çatak ve Başkale) ve Şırnak’ın doğu ilçelerinde (Uludere, Beytüşşebab) hava sıcaklıklarının yükselmesi ve bugün (13 Mart Cuma) öğle saatlerinden itibaren yarın (Cumartesi günü) akşam saatlerine kadar beklenen kuvvetli (21-50 kg/metrekare) yağmur ve yüksek rakımlarda karla karışık yağmurla birlikte kar erimeleri de görüleceğinden meydana gelebilecek sel ve su baskınları gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu, yer yer hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Sabah ve gece saatlerinde pus yer yer sis hadisesi beklenmektedir. 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Van Gölü’nde hava: parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, rüzgâr: doğu ve güneydoğudan zaman zaman kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, dalga: 0,25 ila 0,5m, görüş: iyi, yağış anında orta. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıklarının ise Van 9, Muş 5, Bitlis 7 ve Hakkâri ‘de 10 derece olması beklenmektedir. Bölgemiz genelinde gerek kar erimesi ve yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” denildi.

