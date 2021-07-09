YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Meteorolojiden Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteorolojiden Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu için gök gürültülü sağanak uyarısı

09.07.2021 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteorolojiden Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu için gök gürültülü sağanak uyarısı

Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu gök gürültülü sağanaklı geçecek.

Yağışların Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile, Iğdır'ın batısı ve Ağrı'nın kuzeyinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskın, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şaşkına çeviren anlar! Rus savaş uçakları havalandı haberi, basın toplantısını yarıda kestiŞaşkına çeviren anlar! Rus savaş uçakları havalandı haberi, basın toplantısını yarıda kesti
PARTNERÜnlüler tatilde: Plajları podyuma çevirdiler!Ünlüler tatilde: Plajları podyuma çevirdiler!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "İller Bankası ve Yerel Yönetimler Alt Finansman Anlaşması" imza töreninde konuştu:Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "İller Bankası ve Yerel Yönetimler Alt Finansman Anlaşması" imza töreninde konuştu:

Ankara Namaz Vakitleri 9 Temmuz Cuma

İmsak
03:29
Sabah
05:21
Öğle
12:59
İkindi
16:56
Akşam
20:26
Yatsı
22:11

Ankara Nöbetçi Eczaneler 9 Temmuz Cuma

Altın Oran Eczanesi
Cankaya
Ankara Eczanesi
Cankaya
Bankalar Eczanesi
Cankaya
Burakcan Eczanesi
Cankaya
Bülten Eczanesi
Cankaya
Çakır Eczanesi
Cankaya
İlke Daldal Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Cebeci İnönü Stadı'nın yıkımına başlandı

Cebeci İnönü Stadı'nın yıkımına başlandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Ankara'da kızı ile iki torununu öldürdüğü iddia edilen anneanne intihar girişiminde bulundu

Ankara'da kızı ile iki torununu öldürdüğü iddia edilen anneanne intihar girişiminde bulundu

Dacia'dan temmuz ayı fırsatı

Dacia'dan temmuz ayı fırsatı

Konya'da pompalı tüfekle kayınpederi ve bacanağını öldüren sanığa 2 kez müebbet istemi

Konya'da pompalı tüfekle kayınpederi ve bacanağını öldüren sanığa 2 kez müebbet istemi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.