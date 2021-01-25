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Meteorolojiden Eskişehir, Bursa, Bilecik ve Kütahya için fırtına uyarısında bulunuldu

25.01.2021 09:33 | Son Güncelleme:
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Meteorolojiden Eskişehir, Bursa, Bilecik ve Kütahya için fırtına uyarısında bulunuldu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kuvvetli rüzgarın bu gece 4 ilde saatte 60 ila 90 kilometre hızlarda esmesinin tahmin edildiği duyuruldu.

Rüzgarın hızının yer yer saatte 90 ila 120 kilometreye çıkmasının da beklendiği bildirilen açıklamada, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.

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