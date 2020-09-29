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Meteorolojiden İzmir'in doğusu için rüzgar ve fırtına uyarısı

İZMİR HABERLERİ  | 29.09.2020 12:22 | Son Güncelleme

Meteorolojiden İzmir'in doğusu için rüzgar ve fırtına uyarısı

İZMİR (AA) - İzmir'in doğu ilçelerinde bugün öğle saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiği bildirildi.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, İzmir'in doğu ilçelerinden Kemalpaşa, Torbalı, Selçuk, Bayındır, Tire, Ödemiş, Kiraz ve Beydağ'da güneybatıdan saatte 70 km kuvvetli lodos ve saatte 90 km hızla yer yer kısa süreli fırtına esmesi beklendiği ifade edildi.

Meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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