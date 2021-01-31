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Meteorolojiden kar yağışı, çığ, buzlanma ve don uyarısı

31.01.2021 11:34 | Son Güncelleme:
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Meteoroloji 14.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için yoğun kar yağışı, çığ, buzlanma ve don uyarısında bulundu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu olacağı belirtilerek, “Akşam saatlerine kadar Bitlis, Muş, Hakkari ve Van’ın güneyinde aralıklı kar yağışları beklenmektedir. Yağışların Bitlis’in güneybatısında yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar olabileceğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Genellikle güneyli ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerine kadar yer yer hamleli olarak esmesi bekleniyor. Van Gölünde hava durumu: çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı; rüzgar: doğu ve güneydoğu zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40km/sa) kuvvetinde; dalga: 0.25 ila 0.75 m; görüş: iyi, yağış anında orta. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Bitlis 0, Van 4, Hakkari ve Muş’da 1 derece olması beklenmektedir. Mevcut bulunan kar katmanının üzerine, beklenen yağışların gelmesi ile eğimi dik yamaçlarda çığ tehlikesi riski bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Sabah saatlerinden itibaren kar yağışlarının Bitlis’in güneyinde yer yer yoğun olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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Sabah
07:06
Öğle
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İkindi
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