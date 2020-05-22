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Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı

VAN HABERLERİ  | 22.05.2020 10:43 | Son Güncelleme

Meteoroloji 14.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge geneli için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceğinin tahmin edildiği belirtilerek, “Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın güneyli yönlerden orta zaman zaman kuvvetli (60-80km/sa) esmesi bekleniyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar Bitlis ve Van’da 24, Muş’ta 28 ve Hakkâri’de 26 derece olması beklenmektedir. Bölge genelinde rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (60-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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DÜZELTME - "Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, İZTO üyeleriyle turizm sektörünü değerlendirdi" başlıklı haberimizin 7. paragrafı, kaynağından, "yurt dışı uçuşlar için" ifadesi eklenerek, düzenlenmiştir. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarım

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