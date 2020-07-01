Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı belirtilerek, “Yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın genellikle kuzeyli ve doğulu yönlerden orta, ara sıra kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar Van ve Bitlis’te 22, Muş’ta 27 ve Hakkari’de 24 derece olması beklenmektedir” denildi.

