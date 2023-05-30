Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan tahminlere göre, Eskişehir’de gün içerisinde yerel etkili olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmezken yağış öncesi ve yağış anında kuvvetli rüzgâr eseceği tahmin ediliyor. Beklenen gök gürültülü sağanak yağışların Eskişehir ve Kütahya illeri geneli ile Bursa ve Bilecik’in güney kesimlerinde aralıklı ve yerel kuvvetli olması beklenirken, Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtınaya karşı uyarılarda bulundu. Vatandaşların olumsuz durumlara ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.

