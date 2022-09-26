YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Meteorolojiden Kuzey Ege için fırtına uyarısı

Meteorolojiden Kuzey Ege için fırtına uyarısı

26.09.2022 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteorolojiden Kuzey Ege için fırtına uyarısı

Meteoroloji, Kuzey Ege için fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Kuzey Ege'de rüzgar yarın güneyden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.

Fırtına, çarşamba günü sabah saatlerinde etkisini kaybedecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 3. ayağı Bala'da ilk kez koşulduTürkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 3. ayağı Bala'da ilk kez koşuldu
Neşet Ertaş'ın çocuklarından babalarını konu alan filme tepkiNeşet Ertaş'ın çocuklarından babalarını konu alan filme tepki
Konya'da taksiciyi bıçaklayıp aracını gasbeden zanlı yakalandıKonya'da taksiciyi bıçaklayıp aracını gasbeden zanlı yakalandı
Anahtar Kelimeler:
meteoroloji kuzey ege

Ankara Namaz Vakitleri 26 Eylül Pazartesi

İmsak
05:09
Sabah
06:33
Öğle
12:45
İkindi
16:08
Akşam
18:48
Yatsı
20:06
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tamamen yeni bir yönde ilerlemeye hazır olun

Tamamen yeni bir yönde ilerlemeye hazır olun

12 yaşındaki çocuğa dört arkadaşı toplu tecavüz etti

12 yaşındaki çocuğa dört arkadaşı toplu tecavüz etti

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

İnsanlarla iyi geçinmenin yollarını bulmalısınız

İnsanlarla iyi geçinmenin yollarını bulmalısınız

"Defalarca tahrik oldum, yanımda vibratörle gezdim"

"Defalarca tahrik oldum, yanımda vibratörle gezdim"

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.