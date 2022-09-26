Meteorolojiden Kuzey Ege için fırtına uyarısı

Meteoroloji, Kuzey Ege için fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Kuzey Ege'de rüzgar yarın güneyden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.

Fırtına, çarşamba günü sabah saatlerinde etkisini kaybedecek.



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