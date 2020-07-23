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Meteorolojiden sel uyarısı

VAN HABERLERİ  | 23.07.2020 12:23 | Son Güncelleme

Meteoroloji 14.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Van’ın kuzey ve doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere gök gürültülü sağanak yağış beklendiği ve sel konusunda uyarıda bulundu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olacağı belirtilerek, “Van’ın kuzey ve doğu ilçelerinde öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın genellikle doğudan ve kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Van 27, Bitlis 38, Muş ve Hakkari’de 32 derece olması beklenmektedir. Bugün Van’ın kuzeyi ve doğusunda görülecek yağışların kuvvetli olması beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara (sel) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

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