YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Meteorolojiden sis ve buzlanma uyarısı

Meteorolojiden sis ve buzlanma uyarısı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 07.12.2020 10:51 | Son Güncelleme

Meteoroloji Elazığ için sis, buzlanma ve don uyarısı yaparken, sabah saatlerinde sis kısmen etkili oldu.Meteoroloji 13.

Meteoroloji Elazığ için sis, buzlanma ve don uyarısı yaparken, sabah saatlerinde sis kısmen etkili oldu.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada:" Bölgemizde havanın parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarların değişik yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir"denildi.
Öteyandan Elazığ’da sabah saatlerinden itibaren sis hafif etkili oldu. Sürücüler için görüş açısını etkilemeyen sis, yüksek noktalardan görsel bir güzellik oluşturdu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Merve Özbey'den yürek sızlatan açıklama! 'Babam...' Merve Özbey'den yürek sızlatan açıklama! 'Babam...'
Deprem sonrası unutulmadılarDeprem sonrası unutulmadılar
1/

Elazığ Namaz Vakitleri 7 Aralık Pazartesi

İmsak
05:53
Sabah
07:21
Öğle
12:20
İkindi
14:47
Akşam
17:09
Yatsı
18:31

Elazığ Nöbetçi Eczaneler 7 Aralık Pazartesi

Cannur Eczanesi
Karakocan
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.