Metin Keçeli: Dorukhan’ın Avrupa’ya gideceğini düşünüyorum

Beşiktaş’taki geleceği tartışma konusu olan Dorukhan Toköz ile ilgili bir açıklama da kulübün eski ikinci başkanı Metin Keçeli’den geldi. Keçeli, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Dorukhan konusunda yaptığı sohbeti anlattı. Dorukhan Beşiktaş’ta kalacak mı? Metin Keçeli fikrini paylaştı.
Radyospor’da Gün Ortası programında Emrah Karalinç’in sorularını yanıtlayan Metin Keçeli’nin açıklamaları şu şekilde:
Beşiktaş’ın her zaman hedefinin şampiyonluk olduğunu ifade eden Metin Keçeli, ”Lige iyi başlangıç yapıp sonrasında kötü sonuçlar aldık. Ama Beşiktaş toparlanma yolunda olmak zorunda. Denizlispor maçı çok zor geçmişti. Neredeyse puan kaybedecektik. Yeni Malatyaspor galibiyeti de takımın yükselişi açısından önemli olacak. Küçük takım büyük takım ayrımı yok” dedi.
Keçeli, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Bodrum’da yaptığı kısa sohbette Dorukhan Toköz’ün durumunu da sorduğunu anlattı. Keçeli, ”Sayın Ahmet Nur Çebi, Dorukhan konusunda kararlı. Aramızdaki sohbette bana bunu hissettirdi. Bu futbolcu Beşiktaş’a düşük bir maliyetle geldi. Milli Takım gibi herkesin olmak istediği aşamaya kadar yükseldi. Ahmet Nur Çebi, araya menajerlerin sürekli girmesinden rahatsız. Menajer meselesini kendine yediremiyor. Dorukhan’ı çok seviyor. 'Benim futbolcumla imza atmak için 1 dakikalık işim var. Biz ondan para esirgemiyoruz' diyor" açıklamasını yaptı.
Keçeli ayrıca, “Dorukhan profesyonel bir futbolcu. Dorukhan’ın Fenerbahçe’ye değil Avrupa’ya gideceğini düşünüyorum. Eğer ayrılacaksa adresinin Avrupa olacağını tahmin ediyorum. Beşiktaş bence Dorukhan'ın gönlünü alarak kadroda tutmalı. Ama taviz de verilmemeli. O dengeyi yönetim kuracaktır. Çok şöhretli futbolcuların transferinde de birçok kez bulundum. Böyle durumlarda kararlı olmak önemli. Çebi, artık tecrübeli bir başkan. Gözde bir oyuncunun kazanılması önemli" ifadelerini kullandı.
(AJANSSPOR)
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