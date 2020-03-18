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METODER’den kan bağışı çağrısı

MERSİN HABERLERİ  | 18.03.2020 14:25 | Son Güncelleme

Mersin Talasemi ve Orak Hücre Anemi Hastaları Derneği Başkanı Dr.

METODER’den kan bağışı çağrısı

Mersin Talasemi ve Orak Hücre Anemi Hastaları Derneği Başkanı Dr. Ali Tamam, korona virüs salgını nedeniyle üst düzey önlemler alındığına dikkat çekerek, bu süreçte düzenli olarak sürekli kan almak zorunda hastalar için vatandaşları kan bağışı yapmaya çağırdı.
Tamam, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle Türkiye’de üst düzey önlemler aldığını vurguladı. Bu süreçte düzenli olarak sürekli kan almak zorunda olan hasta grupları bulunduğuna dikkat çeken Tamam, "Akdeniz Anemisi, ayrıca lösemi ve kanser hastalarımızın mağdur olmamaları ve geçtiğimiz günlerde yaşadığımız deprem gibi oluşabilecek olağan dışı durumlarda, olası bir kan sıkıntısı yaşanmaması için vatandaşlarımızı kan bağışı konusunda duyarlı olmaya çağırıyor, Kızılay kan bağış noktalarına davet ediyoruz" dedi.
Ali Tamam ayrıca bu süreçte, tüm kamu ve kamu dışı kurum ve kuruluşlarda çalışan talasemi ve orak hücre anemi hastalarının sağlık sektörü de dahil olmak üzere idari izinli sayılmalarını talep ettiklerini bildirdi.

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