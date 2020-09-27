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Metruk eve uyuşturucu baskını: 4 gözaltı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 27.09.2020 10:47 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde polis tarafından metruk bir eve yapılan baskında çeşitli türlerde uyuşturucu maddeler ele geçirilirken olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.Olay, Bekirağa Mahallesi Hacı Mahmut caddesi üzerinde bulunan metruk bir evde meydana geldi.

Metruk eve uyuşturucu baskını: 4 gözaltı

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde polis tarafından metruk bir eve yapılan baskında çeşitli türlerde uyuşturucu maddeler ele geçirilirken olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Olay, Bekirağa Mahallesi Hacı Mahmut caddesi üzerinde bulunan metruk bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece geç saatlerde bölgede devriye gezen polis ekipleri metruk eve giren şahısları görünce durumdan şüphelendi. Güvenlik önlemleri aldıktan sonra eve baskın düzenleyen ekipler T.G., B.Ç., M.B.K., ve L.D., isimli şahısları gözaltın aldı. Evde yapılan aramada ise içime hazır 16 adet fişek diye tabir edilen esrar ve bir adet Suboxone isimli uyuşturucu hap ele geçirildi.
Olayın ardından gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şahıs mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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