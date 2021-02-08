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MEÜ Genç Girişimci Uygulama ve Araştırma Merkezinden bir ilk daha

08.02.2021 11:33 | Son Güncelleme:
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MEÜ Genç Girişimci Uygulama ve Araştırma Merkezinden bir ilk daha

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Genç Girişimci Uygulama ve Araştırma Merkezi bir ilke daha imza atarak, üniversite-sanayi işbirliğine Milli Eğitim Müdürlüğünü de dahil ederek sektörel bilgi ve tecrübe paylaşımlarının olacağı ve 4 ay sürmesi planlanan sektörel etkinlik serisi başlattı.MEÜ’den yapılan açıklamaya göre, ilk etkinlik çevrimiçi olarak Genç Girişimci Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Genç Girişimci Uygulama ve Araştırma Merkezi bir ilke daha imza atarak, üniversite-sanayi işbirliğine Milli Eğitim Müdürlüğünü de dahil ederek sektörel bilgi ve tecrübe paylaşımlarının olacağı ve 4 ay sürmesi planlanan sektörel etkinlik serisi başlattı.
MEÜ’den yapılan açıklamaya göre, ilk etkinlik çevrimiçi olarak Genç Girişimci Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Duygu Hıdıroğlu moderatörlüğünde 130 kişilik yoğun katılımla gerçekleştirildi.
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet İsmail Yağcı, etkinlikte yaptığı açılış konuşmasında, MEÜ Genç Girişimci Uygulama ve Araştırma Merkezinin üniversite, sanayi ve lise gibi önemli üç sac ayağı ile iş birliğinde düzenlenen "Torna İle Şekillenen Girişimci Hayatlar" projesiyle girişimci yetiştirme sürecinin bütün aşamalarının bütünsel bir yaklaşımla ele alındığını ifade etti. Üniversite olarak, girişimci adaylarına erken yaşta girişimcilik motivasyonu aşılamanın öneminin farkında olduklarını belirten Prof. Dr. Yağcı, bu farkındalıkla Mersin Üniversitesi bünyesinde Genç Girişimci Uygulama ve Araştırma Merkezini kurarak bu yaş gurubunun girişimcilik faaliyetlerine daha çok katılımlarının sağlanabilmesini de desteklediklerini söyledi. Yağcı, gençlerin sektörlerle ilgili ihtiyaç duyulabilecekleri tüm bilgi ve tecrübelere kolaylıkla erişebilmelerine ve özellikle kadın ve gençlerden oluşan girişimci adaylarının gerçek başarı hikayeleri ve iş hayatı deneyimleri ile motive edilmelerinin önemine vurgu yaptı.
Mersin İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Baykal Başdemir ise "Lise ve orta öğretim seviyesinde Mersinimize gözle görülür farkta bir vizyon kazandırdık. Ar-Ge birimimizle yaptığımız ulusal ve uluslararası bir çok proje başarılarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Hep üniversite ve sanayi işbirliğini geliştirmenin öneminden bahsedilir fakat lise ve ortaöğretimden neredeyse hiç bahsedilmez. Bu etkinlik unutulan bu üçüncü sac ayağının da önemine vurgu yapmak adına oldukça önemli" dedi.
Genç Girişimci Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Hıdıroğlu ise birçok lise ile merkezin kurulumundan bu yana girişimcilik faaliyetlerini geliştirmek adına önemli işbirliği protokolleri imzalandığını belirtti. Hıdıroğlu, düzenlenen bu etkinlik serisi ile sadece lisans ve lisansüstü seviyede girişimci adayları değil; lise seviyesinde eğitim gören özellikle meslek liseli gençlerin gelişimlerinin de hedeflendiği ifade etti.
Toplam 8 etkinlikten oluşacak programın ilkinde Yalçın Paslı tarafından “Türkiye İmalat Ve Takım Tezgahları Sektörüne Bir Bakış” başlıklı sunum gerçekleştirildi. Daha sonra şirket temsilcileri de sektörel tecrübe paylaşımlarında bulundu.
Gerçekleştirilmesi planlanan 8 etkinlikten 6’sına katılacak katılımcılara ise Mersin Üniversitesi, Mersin MEM Ar-Ge ve TEZMAKSAN AKADEMİ iş birliğinde ücretsiz online sertifikalarının 8 etkinlik sonunda başvuru formunda belirtecekleri mail adreslerine iletileceği bildirildi.

MEÜ Genç Girişimci Uygulama ve Araştırma Merkezinden bir ilk daha

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