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Mevsimlik işçiyi öldüren zanlı yakalandı

NİĞDE HABERLERİ  | 08.06.2020 16:12 | Son Güncelleme

Niğde’de 40 yaşındaki mevsimlik işçi Mustafa B.’yi öldüren zanlı jandarma ekipleri tarafından yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Ağcaşar köyünde A.A kendi evinde mevsimlik işçi olarak çalışan Mustafa Bayram’ı silahla vurarak firar etti.

Mevsimlik işçiyi öldüren zanlı yakalandı

Niğde’de 40 yaşındaki mevsimlik işçi Mustafa B.’yi öldüren zanlı jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Ağcaşar köyünde A.A kendi evinde mevsimlik işçi olarak çalışan Mustafa Bayram’ı silahla vurarak firar etti. Silah sesini duyanların haber vermesi üzerine eve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler Bayram’ı ağır yaralı olarak buldu. Ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Bayram burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaydan sonra firar eden A.A ise jandarma ekipleri tarafından köyde saklandığı evde yakalandı.

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