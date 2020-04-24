Mevsimlik tarım işçilerinin "ekmek yolculuğu" başladı

MARDİN (AA) - HALİL İBRAHİM SİNCAR - Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki mevsimlik tarım işçileri, memleketlerinin uzağındaki tarla yolculuğu başladı.

Mevsimlik tarım işçileri, tarımsal üretim faaliyetleri dolayısıyla Akdeniz, Ege ve İç Anadolu'nun yolunu tutmaya başladı. Valilik ve kaymakamlıklara yaptıkları başvuru ile seyahat izin belgesi alan işçiler, yaklaşık 5 ay sürecek çalışma için hazırlık yapıyor.

Ailelerin bir kısım, yatak, yorgan ve yöresel yiyeceklerini araçlara yüklerken, bazı işçiler ise geride bıraktıkları eş ve çocuklarını hasretiyle evinden ayrıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla işçilerin seyahat edecekleri araçların koltuklarında aralıklı oturmalarına izin veriliyor.

- "Tarla sürüp, sulama ve çapa yapacağız"

Derik ilçesinde yaşayan 3 çocuğunu ve eşini bırakan Alican Dağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başka ilde çalışmak için seyahat izin belgesi aldığını söyledi.

13 arkadaşıyla Elazığ'a gideceklerini kaydeden Dağ, geçim sıkıntısı yaşadığı için memleketinden uzakta mevsimlik işçi olarak çalıştığını anlattı.