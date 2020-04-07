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Meydanlar boş kalınca güvercinleri belediye ekipleri besledi

KASTAMONU HABERLERİ  | 07.04.2020 16:55 | Son Güncelleme

Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlar evden çıkamayınca, Kastamonu’nun tarihi Nasrullah Meydanında bulunan güvercinler ise aç kaldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlar evden çıkamayınca, Kastamonu’nun tarihi Nasrullah Meydanında bulunan güvercinler ise aç kaldı. Güvercinleri ise, Kastamonu Belediyesine bağlı ekipler yemleyerek besledi.
Çin’den tüm Dünyaya yayılan ve ülkemizde de görülen korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlar evde kalmaya devam ediyor. Korona virüs tedbirleri öncesinde vatandaşların ve yem satıcılarının eksik olmadığı tarihi Nasrullah Meydanı ise boş kaldı. Meydanın boş kalması nedeniyle yaban hayvanları da yiyecek bulmakta zorlandı. Meydanda toplanan yüzlerce güvercin yiyecek bulabilmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Kimi zaman yiyecek bulabilmek için insanların peşinden de giden güvercinlerin imdadına Kastamonu Belediyesine bağlı ekipler yetişti. Belediye ekipleri, tarihi Nasrullah Meydanında güvercinlere yem atarak besledi.
Kastamonu Belediyesine bağlı Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, güvercinler için artı besleme alanları yaptı.

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