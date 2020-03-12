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Meysu Outlet’te robotik kodlama ve akıl oyunları atölyesi

KAYSERİ HABERLERİ  | 12.03.2020 16:18 | Son Güncelleme

Çocukların gelişmesine ve teknolojiye ayak uydurmasına yönelik Algoritma Kodlama, Robotik Kodlama ve Akıl Oyunları atölye çalışmaları Meysu Outlet’te sizleri bekliyor.Kayseri’de bir ilk olma özelliği taşıyan yeni nesil gelişim atölyesi Giga Maker iş birliği ile gerçekleşecek olan çalışma, 15 Mart Pazar günü 14:00-17:00 saatleri arasında gerçekleşecektir.

Meysu Outlet’te robotik kodlama ve akıl oyunları atölyesi

Çocukların gelişmesine ve teknolojiye ayak uydurmasına yönelik Algoritma Kodlama, Robotik Kodlama ve Akıl Oyunları atölye çalışmaları Meysu Outlet’te sizleri bekliyor.
Kayseri’de bir ilk olma özelliği taşıyan yeni nesil gelişim atölyesi Giga Maker iş birliği ile gerçekleşecek olan çalışma, 15 Mart Pazar günü 14:00-17:00 saatleri arasında gerçekleşecektir. 4-12 yaş aralığındaki tüm çocukları bu eğitici atölye çalışmalarımıza bekliyoruz.
Yönetimi JLL tarafından yapılan, Gülsan Gıda San ve Tic Aş yatırımı olan Meysu Outlet AVM, eğlence ve sürprizlerle dolu etkinlik ve kampanyalarını sürdürmeye devam ediyor.

Meysu Outlet’te robotik kodlama ve akıl oyunları atölyesi

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Beyazşehir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Nanelimon Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Sıhhat Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Duru Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
İpek Birer Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Billur Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Lidya Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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