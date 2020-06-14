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Meyvesi kadar yaprağı da gelir kapısı

HATAY HABERLERİ  | 14.06.2020 11:03 | Son Güncelleme

Hatay'da üzüm üretiminin tamamına yakınının yapıldığı Hassa ilçesinde, bağlardan toplanıp salamura edildikten sonra satılan yapraklar yüksek fiyatıyla üreticinin yüzünü güldürüyor - Hassa Ziraat Odası Başkanı Mehmet Şahiner: - "Üzümün kendisinden çok yaprağı iyi para ediyor. Üzümün kilogramı 1-2 lira arasında alıcı bulurken yaprağı 10-12 liradan satılıyor"

HİLMİ TUNAHAN KARAKAYA - Üzüm üretimiyle adından söz ettiren Hatay'ın Hassa ilçesinde, bağlardan toplanan yapraklar fiyatıyla önemli gelir kapısı oluşturuyor.

Yaklaşık 50 bin dekarlık alanda 8 çeşit üzüm yetiştirilen Hatay'ın Hassa ilçesinde, üzümün kendisi kadar yaprağı da büyük ilgi görüyor.

Türk yemek kültürünün vazgeçilmezleri arasında yer alan sarmanın ana malzemelerinden üzüm yaprağı, bağlardan kadınlar tarafından titizlikle toplanıyor.

Üzüm çiçeklerine ve bağ köklerine zarar vermemek için özenle toplanan yapraklar, daha sonra tuzlu suyla salamura yapılıyor.

Bir süre bekletildikten sonra salamura olarak kilosu 10 ile 12 lira arasında satışa sunulan yapraklar, büyük talep görüyor.

- "Şu an üzüm bağlarımızda yaprak zamanı"

Hassa Ziraat Odası Başkanı Mehmet Şahiner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üzüm cenneti olarak anılan bölgede yaklaşık 50 bin dekarlık alanda üzüm yetiştirildiğini söyledi.

Üzüm bağlarında şu an farklı bir telaş olduğunu dile getiren Şahinler, kadınların önemli bir gelir kapısı olan yaprak toplamak için yoğun mesai harcadığını belirtti.

Şahinler, üzüm yaprağının meyvesinden çok daha pahalı olduğunu ifade ederek, "Bölgemiz ekonomisinde tarım, tarımda da üzüm üreticiliği önemli bir yere sahip. Şu an üzüm bağlarımızda yaprak zamanı. Üzümün kendisinden çok yaprağı iyi para ediyor. Üzümün kilogramı 1-2 lira arasında alıcı bulurken yaprağı 10-12 liradan satılıyor." diye konuştu.

Yaprak toplayan kadınlardan Zübeyde Kır, yaprak hasadı yaparken üzüm çiçeklerine ve bağ köklerine zarar vermemek için büyük özen gösterdiklerini dile getirdi.

Üzüm yaprağının kendileri için önemli bir gelir kapısı olduğunu aktaran Kır, topladıkları yaprakları salamura yaparak satışını gerçekleştirdiklerini söyledi.

5 çocuk annesi Selma Kır da topladıkları yapraklarla hem evinin ihtiyacını karşıladığını hem de aile bütçesine katkı sağladıklarını kaydetti.

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