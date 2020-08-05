YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Mezarlığa çirkin saldırı

Mezarlığa çirkin saldırı

DENİZLİ HABERLERİ  | 05.08.2020 14:11 | Son Güncelleme

Denizli’de mezar taşlarında bulunan fotoğraf ve amblemleri sökerek kayıplara karıştılar.Buldan ilçe kabristanlığında bazı mezar taşlarında bulunan fotoğraf ve amblemler kimliği belirsiz kişiler tarafından söküldü.

Denizli’de mezar taşlarında bulunan fotoğraf ve amblemleri sökerek kayıplara karıştılar.
Buldan ilçe kabristanlığında bazı mezar taşlarında bulunan fotoğraf ve amblemler kimliği belirsiz kişiler tarafından söküldü. Yakın zamanda eşini kaybeden Ahmet Akkaya, her gün ziyaret ettiği eşinin mezarına geldiğinde neye uğradığını şaşırdı. Bir önceki gün mezar taşında olan eşine ait fotoğrafın söküldüğünü fark etti. Mezar taşlarından fotoğraf ve amblemlerin söküldüğü diğer ziyaretçilerle karşılaşan Akkaya, yaklaşık 10 mezarda aynı olayın yaşandığını fark etti. Eşinin mezarını her gün ziyaret ettiğini belirten Ahmet Akkaya, “Bizimle birlikte 10’a yakın mezarda da bu olay gerçekleşmiş. Resimler de götürülmüş. Bundan iki ay önce de bir başka mezardaki resim sökülmeye çalışılmış ancak başaramamışlar. Bu sefer o mezardaki resim de bu olaydan nasibini almış. Geçtiğimiz aylarda vefat eden genç bir kardeşimizin mezarındaki fotoğrafla birlikte Galatasaray logosu da sökülmüş. Bu olayı nasıl açıklamak gerektiğini bilemedim. Mezarda fotoğraf olmaz mantığı ile hareket eden bazı bağnazların yaptığını düşünsek, şehit kabirlerinin neredeyse hepsinde fotoğraf var. Ne yapacağımı nereye müracaat edeceğimi bilemedim. Resim önemli değil, yeniden yaptırıp yerine koruz ama gene ayni olayla karşılaşmayacağımızın garantisi yok” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBodrum'dan Kilyos'a kaçtıBodrum'dan Kilyos'a kaçtı
Sırrını çözdüler: 50 gemi ve 20 uçak bir anda ortadan kaybolmuştuSırrını çözdüler: 50 gemi ve 20 uçak bir anda ortadan kaybolmuştu
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de

Ağrı'da bıçaklı saldırgan 1'i ağır 4 kişiyi yaraladı

Ağrı'da bıçaklı saldırgan 1'i ağır 4 kişiyi yaraladı

20’şer kişilik sınıflarda eğitim

20’şer kişilik sınıflarda eğitim

Usta oyuncu Üstün Asutay hayatını kaybetti

Usta oyuncu Üstün Asutay hayatını kaybetti

Başkan Yardımcısı Gösterişli’nin acı günü

Başkan Yardımcısı Gösterişli’nin acı günü

Burhaniye’de hayırsever işletmeciye destek yağdı

Burhaniye’de hayırsever işletmeciye destek yağdı

Denizli Namaz Vakitleri 5 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:29
Sabah
06:04
Öğle
13:15
İkindi
17:03
Akşam
20:16
Yatsı
21:44

Denizli Nöbetçi Eczaneler 5 Ağustos Çarşamba

Fatih Eczanesi
Merkezefendi
Özgen Eczanesi
Merkezefendi
Şule Eczanesi
Merkezefendi
Toker Eczanesi
Merkezefendi
Ersan Eczanesi
Pamukkale
Kınıklı Eczanesi
Pamukkale
Üçgen Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Denizli’de bir haftada 92 trafik kazası meydana geldi

Denizli’de bir haftada 92 trafik kazası meydana geldi

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Laodikya gün yüzüne çıkıyor

Laodikya gün yüzüne çıkıyor

Trabzonspor kafilesi, Denizli’ye geldi

Trabzonspor kafilesi, Denizli’ye geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.