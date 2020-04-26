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Mezarlıklar bayrama hazırlanıyor

MANİSA HABERLERİ  | 26.04.2020 13:32 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının ilk günlerinden itibaren il genelindeki mezarlıklarda uygulanacak yoğun ve hummalı bir program başlattı.Ramazan Bayramında vatandaşların kabir ziyaretlerini temiz ve düzenli ortamlarda gerçekleştirmesi için faaliyetlerini yoğunlaştıran Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ekipleri, bu kapsamda Saruhanlı ilçesinde mezarlıkların genel temizlik ve bakım onarım çalışmalarına başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının ilk günlerinden itibaren il genelindeki mezarlıklarda uygulanacak yoğun ve hummalı bir program başlattı.
Ramazan Bayramında vatandaşların kabir ziyaretlerini temiz ve düzenli ortamlarda gerçekleştirmesi için faaliyetlerini yoğunlaştıran Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ekipleri, bu kapsamda Saruhanlı ilçesinde mezarlıkların genel temizlik ve bakım onarım çalışmalarına başladı. Ekipler, korona virüs salgını dolayısıyla çalışma esnasında koruyucu ekipman ve maskeleri ile sosyal mesafe kurallarına uyarak faaliyetlerini sürdürdü.
Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ekipleri, dört koldan 17 ilçedeki mezarlıkları Ramazan Bayramına hazırlamak için kolları sıvadı. Bu kapsamda Saruhanlı ilçesinde de Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ekipleri, kabristanlardaki yabani ot temizliği ve ilaçlama faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Genel temizlik çalışmalarının yanı sıra bakım ve onarım çalışmalarını da gerçekleştiren ekipler, Ramazan Bayramı öncesi ilçedeki tüm mezarlıkları bayram ziyaretine hazır hale getirecekler. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda ekiplerin tamamının sahada olduğunu belirten Mezarlıklar Dairesi Başkanı Melek Demirbaş, "Korona virüs salgını ile yoğun mücadelenin verildiği bu zorlu günlerde, ekiplerimiz mezarlıkların temizliği için görev başındalar. Çalışma sırasında ekiplerimiz koruyucu ekipman ve maskelerini kullanarak, sosyal mesafe kurallarına uyarak işlerini sürdürüyorlar. Ramazan Bayramı’nda kabir ziyaretlerine gelen vatandaşlarımızın, temiz ve düzenli bir ortamlar bulması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

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