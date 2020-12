Mezitli Belediyesinin gelir-gider tablosu, ışıklı panolarda kesintisiz yayınlanıyor

“Sorgulanabilir belediye olmaya devam edeceğiz”

Mezitli halkının, belediyesine, başkanına olan güveninin oldukça yüksek olduğunun altını çizen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, bunu yaptıkları şeffaf uygulamalarla sağladıklarını ifade etti. Mezitli Belediyesinin pek çok çalışmasıyla örnek alındığını vurgulayan Başkan Tarhan, "Halkımızın belediyeye olan güveni beni oldukça memnun ediyor. Geride kalan 6 yıldır birçok çalışmamızın yanında, şeffaf belediyecilik uygulamasıyla da Türkiye’de örnek bir belediye haline geldik. Her çalışmamızda halkımızın tam desteğini alıyoruz. Harcadığımız her kuruşun halkımız tarafından sorgulanmasını, denetlenmesini istiyoruz. Eski belediye binamız, vatandaşların ve trafiğin yoğun olduğu bölgelerde paylaştığımız gelir-gider cetvelimizi yeni hizmete sunduk. Her an düzenli olarak bu bilgileri halkımızla paylaşıyoruz. Şeffaf belediyecilik anlayışımızdan hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz. Sorgulanabilir belediye olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.