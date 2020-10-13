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Mezitli Belediyesinin kadın tenisçileri Manavgat’tan şampiyonlukla döndü

MERSİN HABERLERİ  | 13.10.2020 16:50 | Son Güncelleme

10 Ekim tarihleri arasında bu yıl 15’inci kez düzenlenen ve 106 takımın katıldığı Alibey Manavgat Türkiye Takımlar Şampiyonasında bir birincilik, iki üçüncülük elde ederek, büyük bir başarıya imza attı.Mezitli Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünün kadın tenisçileri, şampiyonada iki takımla yer aldıkları 45+ Kadınlar Kategorisinde birincilik ve üçüncülük kürsüne çıktı.

10 Ekim tarihleri arasında bu yıl 15’inci kez düzenlenen ve 106 takımın katıldığı Alibey Manavgat Türkiye Takımlar Şampiyonasında bir birincilik, iki üçüncülük elde ederek, büyük bir başarıya imza attı.
Mezitli Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünün kadın tenisçileri, şampiyonada iki takımla yer aldıkları 45+ Kadınlar Kategorisinde birincilik ve üçüncülük kürsüne çıktı. 35+ kategorisine ise tek takımla mücadele eden kadın tenisçiler, üçüncülük kazandı. Mezitlili kadın tenisçilerin bu başarısı, Mersin’in kadınlar kategorisinde kazandığı ilk şampiyonluk oldu.
Mersin’e şampiyonluk kupası kazandıran kadın tenisçiler, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ı ziyaret ederek, kupa ve madalyalarının sevincini paylaştı. Kulüp Başkanı İlkim Tahinci ve 45+kadınlarda Nejla Günay, Necla Bayıroğlu, 35+ kadınlarda mücadele eden Özlem Ateş, Çiğdem Dalaklıoğlu, Yasemin Fidan’dan oluşan sporcular, Mezitli’de kadınların yakaladığı yükselişi spor branşında da göstermiş olmanın gururunu yaşadıklarını aktardı.
Mersin’de böylesi bir turnuvaya ilk kez kadınlar olarak katıldıklarını aktaran kulüp başkanı İlkim Tahinci, “15’inci kez düzenlenen Alibey Manavgat Türkiye Takımlar Şampiyonasında sporcu arkadaşlarımız büyük başarı kazandı. Hem Mersin’i temsil etmiş olmaktan hem de Mersin’in kadınlarının gücünü göstermiş olmaktan dolayı son derece mutluyuz. Başkanımız Neşet Tarhan’ın motivasyonuyla daha büyük başarıları yakalayacağımızdan hiçbir kuşkum yok” dedi.

“Bizleri bir kez daha gururlandırdılar”
Mezitli’de kadınların her alanda daha fazla yer alması için çalıştıklarını ifade eden Başkan Tarhan da “Mezitli, kadınların kendilerini rahat ve özgür hissettikleri bir ilçe. Mezitli, kadınlarımıza ekonomik ve sosyal olarak sayısız olanak sunuyor. Bu durum Türkiye ortalamasına da yansıyor. Türkiye genelinde nüfusun yüzde 49’u erkek iken bu oran Mezitli’de kadınlar lehine yüzde 51 olarak değişiyor. Buna karşılık olarak da pek çok alanda başarılı haberler alıyoruz. Şimdi de teniste Mersin’i temsil eden kadın sporcularımız şampiyonluk kupası ile dönerek bizleri bir kez daha gururlandırmışlardır. Daha pek çok alanda aynı başarıların geleceğinden kuşkum yok” diye konuştu.

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