Mezopotamya'da turizm yeniden hareketlenecek

GAZİANTEP (AA) - RIDVAN KORKULUTAŞ - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin "Mezopotamya" markası adıyla tanıtılıp, turizmin yeniden hareketlenmesi için ortak çalışma yürüten İpekyolu, Karacadağ ve Dicle Kalkınma ajansları ile GAP Bölge Kalkınma İdaresinin çabaları ilk sonuçlarını vermeye başlıyor. Program kapsamında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle turizmde yaşanan duraklama aşılarak turistlerin Mezopotamya'ya gelmesini sağlamak amacıyla Balkan ülkelerindeki turizm acenteleri ve sektör temsilcileriyle görüşme yapıldı. Başarılı geçen temaslar neticesinde turistler, Türk Hava Yolları ile yapılan iş birliğiyle Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin'e gelecek. İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz, AA muhabirine, turizmin topyekun bir çalışma gerektiren alan olduğu için, 3 kalkınma ajansı ve 1 kalkınma idaresiyle güçlerini ve kaynaklarını birleştirdiklerini söyledi. Güneydoğu Anadolu Bölgesi için artık "Mezopotamya" markası adı altında hedef pazarlara tanıtım çalışması yaptıklarını aktaran Akyılmaz, bu bağlamda farklı ülkelerde fuarlara katıldıklarını dile getirdi.

- "Seyahat acentelerini ve bloggerleri bölgemizde ağırladık" En son Belgrad'da katıldıkları fuarda acentelerle ikili görüşmeler yaptıklarını belirten Akyılmaz, şunları kaydetti: "Onun akabinde Türk Hava Yolları ile iş birliği yaparak Balkan ülkelerindeki seyahat acentelerini ve bloggerleri geçtiğimiz günlerde bölgemizde ağırladık. Bu ağırlamaların ve görüşme zincirinin akabinde Balkan ülkelerinden ilk kafile 13 Eylül'de bölgemize geliyor. Onlar bir hafta süreyle kalacaklar, daha sonra ikinci parti gelecek, sonra da 2 Ekim tarihi itibarıyla 3. kafileyi bölgemizde ağırlamayı planlıyoruz. Bunun yanı sıra bölgenin yine Mezopotamya markası adı altında hedef pazarlarında, internet gazetelerinde, sosyal mecralarda tanıtımı, sosyal medya fenomenlerinin, bloggerler gibi kişilerin bölgede ağırlanması, bölgeye ait tarihi, turistik yerlerin farklı mecralarda etkili şekilde tanıtımına yönelik hikayelerin yaratılması gibi bir dizi faaliyetlerin yer aldığı Mezopotamya Tanıtım Programı'mızı önümüzdeki 3 yıl içerisinde devam ettirmeyi düşünüyoruz."