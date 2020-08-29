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MGC tüzük kurultayı gerçekleştirildi

MERSİN HABERLERİ  | 29.08.2020 15:35 | Son Güncelleme

Mersin Gazeteciler Cemiyeti’nin (MGC) olağanüstü genel kurulunda, tüzük değişikliği oy çoğunluğu ile onaylandı.MGC’nin tüzük değişikliğini kapsayan olağanüstü genel kurul, Akdeniz Belediyesi Konferans Salonunda yapıldı.

MGC tüzük kurultayı gerçekleştirildi

Mersin Gazeteciler Cemiyeti’nin (MGC) olağanüstü genel kurulunda, tüzük değişikliği oy çoğunluğu ile onaylandı.
MGC’nin tüzük değişikliğini kapsayan olağanüstü genel kurul, Akdeniz Belediyesi Konferans Salonunda yapıldı. MGC Başkanı Kaya Tepe, hazırlanan tüzüğün bir süredir MGC internet sitesinde üyelerin önerisine açık olduğunu ve tam tüzük değişikliği yapıldığına dikkatleri çekti. Tepe, “Bugünkü olağanüstü genel kurul tüzük değişikliğini içeriyor. Bu tüzük değişikliği, tam tüzük değişikliğidir. Biz bunun istişaresini dernekler masasıyla da kendi içimizde de yaptık. Tüzüğün belli başlı maddelerini değiştirmek karışıklığa sebep oluyordu, o yüzden tam tüzük değişikliği şeklinde karar aldık. Bununla ilgili bir komisyon kuruldu ve bu tüzük pek çok örnek gördüğümüz cemiyetlerden almış olduğumuz tüzüklerin bir harmanı oldu” dedi.
Tüzük değişikliği ve tüzük değişikliğinden sonra üye yapılanmasına gidileceğine dair vermiş oldukları sözü de hatırlatan Tepe, “2019’da yapılan genel kurulda vermiş olduğumuz sözlerden biri tüzüğü değiştirmek ve üye yapılanmasına gitmekti. Bugünkü kurultay ile de verdiğimiz sözleri yerine getirmenin ilk adımını atmış oluyoruz. Pandemi süreci ağır aksak ilerletiyor olsa da vermiş olduğumuz sözleri önümüzdeki genel kurula kadar yerine getireceğiz. Yönetim kurulunda bulunan arkadaşlarımız bunun için çalışıp çaba sarf ediyor. Tabi yine takdir sizin olacaktır. Cemiyet binası ile ilgili de bir sözümüz vardı. Biliyorsunuz geçen ay MGC lokalinin temel atma törenini gerçekleştirdik. Ve yine merkez binamızla alakalı ciddi bir çalışma var. Onun da temel atmasını yakın bir zamanda gerçekleştireceğiz" diye konuştu.
Tepe’nin konuşmasından sonra divan heyetinin yönetiminde tüzükte yer alan değişiklikler görüşüldü. MGC üyelerinin maddeler ile ilgili görüş bildirmelerinin ardından tüzük açık oylama ile oylandı. Hazırlanan tüzük, oy çoğunluğu ile kabul edildi.

MGC tüzük kurultayı gerçekleştirildi

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