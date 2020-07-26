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  4. MGC’nin “Medya İçin Demokrasi, Demokrasi İçin Medya” semineri tamamlandı

MGC’nin “Medya İçin Demokrasi, Demokrasi İçin Medya” semineri tamamlandı

MUŞ HABERLERİ  | 26.07.2020 16:09 | Son Güncelleme

Muş Gazeteciler Cemiyeti (MGC) ile Gazeteciler Cemiyetinin işbirliğiyle yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Medya İçin Demokrasi, Demokrasi İçin Medya” projesi kapsamında gerçekleştirilen 2 günlük seminer tamamlandı.Kentteki bir otelde düzenlenen ve 2 gün süren seminer, 3 ve 4’üncü oturumlarla devam etti.

Muş Gazeteciler Cemiyeti (MGC) ile Gazeteciler Cemiyetinin işbirliğiyle yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Medya İçin Demokrasi, Demokrasi İçin Medya” projesi kapsamında gerçekleştirilen 2 günlük seminer tamamlandı.
Kentteki bir otelde düzenlenen ve 2 gün süren seminer, 3 ve 4’üncü oturumlarla devam etti. Programda gazetecilere; yerel basının sorunları, gazete tasarımı, yerelde kamuoyu oluşturma, alternatif medya ve yeni yaklaşımlar, internet haberciliği ve Mobil Journalism (MO-JO) konuları hakkında uzmanlar tarafından teorik ve pratik bilgiler verildi.
Seminer, soru cevap kısmının ardından Muş, Bitlis ve Erzurum’dan katılan gazetecilere sertifikaların takdim edilmesiyle sona erdi.

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