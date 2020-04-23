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MHP 23 Nisan’da çocukları unutmadı

ARDAHAN HABERLERİ  | 23.04.2020 16:16 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi Çıldır İlçe Başkanlığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile çocukları evlerinde ziyaret ederek hediyeler verdi.Milliyetçi Hareket Partisi Çıldır İlçe Başkanı Volkan Topkaya, Çıldır Ülkü Ocakları Başkanı Bayram Can Coşkun ve Partililerle birlikte çocukları ziyaret ederek bayramını kutladı.

Milliyetçi Hareket Partisi Çıldır İlçe Başkanlığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile çocukları evlerinde ziyaret ederek hediyeler verdi.
Milliyetçi Hareket Partisi Çıldır İlçe Başkanı Volkan Topkaya, Çıldır Ülkü Ocakları Başkanı Bayram Can Coşkun ve Partililerle birlikte çocukları ziyaret ederek bayramını kutladı. Çocuklara hediyeler vererek bayramlarını kutlayan Milliyetçi Hareket Partisi Çıldır İlçe Başkanı Volkan Topkaya, "Ülkemizde yaşanan salgından dolayı çocuklarımızın sokağa çıkma yasağı var. Ülkemiz için önemli bir tarih olan bu günü Gazi Mustafa Kemal çocuklarımıza armağan etmişti. Salgından dolayı buruk bir bayram olsa da bizler Milliyetçi Hareket Partisi Çıldır İlçe Teşkilatı olarak çocuklarımızın yüzünde tebessüm olmak için ve bayramlarını kutlamak için kapıları çaldık. Bu günü çocuklara armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum" dedi.

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İmsak
03:36
Sabah
05:11
Öğle
12:13
İkindi
16:00
Akşam
19:04
Yatsı
20:33

Ardahan Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Bahadırbey Eczanesi
Merkez
Tanıs Eczanesi
Gole
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