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MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp’ten vatandaşlara talimatlara uyulması çağrısı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 19.03.2020 16:49 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, vatandaşlara çağrıda bulunarak Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından belirtilen talimatlara uyulmasını istedi.Kayaalp, bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüsü ile ilgili Türkiye ve Diyarbakır’da virüsün yayılmaması için devletin ciddi tedbirler aldığını söyledi.

MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp’ten vatandaşlara talimatlara uyulması çağrısı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, vatandaşlara çağrıda bulunarak Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından belirtilen talimatlara uyulmasını istedi.
Kayaalp, bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüsü ile ilgili Türkiye ve Diyarbakır’da virüsün yayılmaması için devletin ciddi tedbirler aldığını söyledi. Kayaalp, "Çok hızlı yayılan ve insan vücuduna hemen nüfuz eden bu virüs toplu yaşamı her alanda etkilemektedir. Bu vesileyle alınan tedbirler arasında yarın ülkemiz ve halkımızın sağlığı açısından cuma namazı camilerde kılınmayacak. Binlerce kişiye virüsün bulaşma ihtimalinin yüksek boyutlarda olduğu kaçınılmaz bir gerçektir. Bu tedbirin Müslüman halkımızın sağlığı için ne kadar önemli olduğu anlaşılacaktır. Bu durumu art niyetli bazı çevreler provoke etmek isteyebilir. Zor ve sıkıntılı bu günleri daha zor ve sıkıntı hale getirebilir. Bu konuda vatandaşlarımızın dikkatli davranması ve provokasyona gelmemesi, bu zor günlerde aklı selim davranılmasını temenni ediyoruz. İbadetin en büyüğü insanlığı korumaktır . Sağlık Bakanlığının hazırladığı tedbirlere ve talimatlara uyulması birinci dereceden Müslümanlık ve vatandaşlık görevimizdir. Allah bu zor günleri tez zamanda halkımızdan ve devletimizden uzak tutsun" dedi.

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