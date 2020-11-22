MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Karabük il kongresinde konuştu:

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Cumhuriyet diyeceksiniz ama belediyelerinizde çocuk parklarına PKK'nın paçavrasını resmedeceksiniz. Demokrasi diyeceksiniz ama 793 şehidimizin azmettiricisi PKK'lı Selahattin Demirtaş'a, Soros'çu Osman Kavala'ya özgürlük isteyeceksiniz. Sizin Atatürk sevginiz de cumhuriyet hassasiyetiniz de demokrasi anlayışınız da külliyen yalan." dedi.

Durmaz, partisinin Karabük Belediyesi nikah ve konferans salonunda düzenlenen il kongresinde yaptığı konuşmada, MHP'nin şahsi ikbal kaygısıyla değil, milli istikbal ve istiklal endişesiyle buluşan milyonların partisi olduğunu söyledi.

Bu anlayış gereği devleti ve milleti için sorun üreten değil, sorun çözen parti olduklarını vurgulayan Durmaz, "Geçmişte siyasi kaos anlarında düğümü çözen ve ülkenin krize sürüklenmesini engelleyen hep Milliyetçi Hareket Partisi olmuştur. Bugün de yapıcı eleştirileri, milli konulardaki desteğiyle sorumlu siyaset anlayışının gereğini yapmaktadır." diye konuştu.

Cumhur İttifakı'nın basit bir seçim birlikteliği olmadığına dikkati çeken Durmaz, 7 Ağustos Yenikapı ruhuyla perçinlenen bu birlikteliğin, özünde vatan ve millet sevgisini barındırdığını kaydetti.