MHP heyeti Manisa'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi

MANİSA (AA) - Partilerinin "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" programı kapsamında aralarında MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy'un da bulunduğu heyet, Manisa'da ziyaretlerde bulundu.

Manisa Valiliğine gelen heyet, Vali Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret etti.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından, "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" programı kapsamında 70 ili tamamlamak üzere olduklarını söyledi. Akçay, "Önümüzdeki hafta 81 il ziyaretimiz tamamlanacak. Yine başka temalarla karış karış gezme ziyaretlerimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

Akçay ve beraberindeki heyet daha sonra Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cengiz Ergün'ü makamında ziyaret etti.

Heyet, Özel Manisa Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MOSTEM) ile Manisa Ticaret ve Sanayi Odasına da gidecek.

Heyette MHP Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Deniz Depboylu, Burak Pehlivan, Oğuz Akarfırat, Mustafa Aksoy, Ali Uçak ve Mehmet Ödevli ile MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner de yer alıyor.

