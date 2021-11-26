YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. MHP heyeti Manisa'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi

MHP heyeti Manisa'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi

26.11.2021 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MHP heyeti Manisa'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi

MANİSA (AA) - Partilerinin "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" programı kapsamında aralarında MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy'un da bulunduğu heyet, Manisa'da ziyaretlerde bulundu.

Manisa Valiliğine gelen heyet, Vali Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret etti.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından, "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" programı kapsamında 70 ili tamamlamak üzere olduklarını söyledi. Akçay, "Önümüzdeki hafta 81 il ziyaretimiz tamamlanacak. Yine başka temalarla karış karış gezme ziyaretlerimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

Akçay ve beraberindeki heyet daha sonra Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cengiz Ergün'ü makamında ziyaret etti.

Heyet, Özel Manisa Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MOSTEM) ile Manisa Ticaret ve Sanayi Odasına da gidecek.

Heyette MHP Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Deniz Depboylu, Burak Pehlivan, Oğuz Akarfırat, Mustafa Aksoy, Ali Uçak ve Mehmet Ödevli ile MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner de yer alıyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
DNA sonucu ortaya çıktı! Müslüme Yağal'ın dedesi babası çıktıDNA sonucu ortaya çıktı! Müslüme Yağal'ın dedesi babası çıktı
PARTNER"Nasıl yendik ama!""Nasıl yendik ama!"
GÜNCELLEME - Manisa'da 76 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldıGÜNCELLEME - Manisa'da 76 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Anahtar Kelimeler:
MHP

Manisa Namaz Vakitleri 26 Kasım Cuma

İmsak
06:30
Sabah
07:57
Öğle
13:03
İkindi
15:36
Akşam
17:58
Yatsı
19:19

Manisa Nöbetçi Eczaneler26 Kasım Cuma

Gümüş Eczanesi
Merkez
İlk Umut Eczanesi
Merkez
Kalfaoğlu Eczanesi
Merkez
Sevim Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Turgutlu
Elifin Eczanesi
Turgutlu
Sıdan Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Manisa'da genç öğretmen, okuldan evine dönerken geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi

Manisa'da genç öğretmen, okuldan evine dönerken geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Çaykur Rizespor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Çaykur Rizespor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Burdur'da parkta yürürken bıçaklı saldırıya uğrayan Çinli yaralandı

Burdur'da parkta yürürken bıçaklı saldırıya uğrayan Çinli yaralandı

Manisa'da tıkalı tesisat borusundan altın bileklik çıktı

Manisa'da tıkalı tesisat borusundan altın bileklik çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.