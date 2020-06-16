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MHP İl Başkanı Alıcık; “Ayasofya Camisi’nin tasarruf hakkı sadece Türkiye’ye aittir”

AYDIN HABERLERİ  | 16.06.2020 09:42 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, Ayasofya’nın cami olması tartışmalarıyla ilgili olarak, “Ayasofya Camisi’nin tasarruf hakkı Türkiye’ye aittir, başka mihrak ve ülkelere yalnızca halt yemek düşecektir” açıklamasında bulundu.MHP Aydın İl Başkanı Alıcık yaptığı açıklamada, “Ayasofya feth edilmiştir.

MHP İl Başkanı Alıcık; “Ayasofya Camisi’nin tasarruf hakkı sadece Türkiye’ye aittir”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, Ayasofya’nın cami olması tartışmalarıyla ilgili olarak, “Ayasofya Camisi’nin tasarruf hakkı Türkiye’ye aittir, başka mihrak ve ülkelere yalnızca halt yemek düşecektir” açıklamasında bulundu.
MHP Aydın İl Başkanı Alıcık yaptığı açıklamada, “Ayasofya feth edilmiştir. Ayasofya Camisi, kılıç hakkıdır. Ayasofya’yı fetheden kahraman Hünkar bir Türk’tür, yiğit askerler Türk milletinin kudretidir. Büyük Türk hünkarımız Fatih Sultan Mehmet Han ve kahraman neferlerinin Ayasofya’da kıldıkları ilk Cuma Namazına müteakip camiye dönüştürülen Ayasofya Camisi meselesi, doğru tarih disiplini içinde, fethin şahit ve şehitlerinin ruhu inciltilmeden, inşallah güçlü Cumhur İttifakı konuyu en kısa sürede çözecektir. Ayasofya Cami’nde okunan Fetih Suresi bunun güçlü işaretidir” dedi.
“Gayretleri nihayetsizdir, boşunadır”
İç ve dış odakların nifak seferberliği başlattığını belirterek sözlerine devam eden Alıcık, “Elbette ve herhalde, her milli meselede olduğu gibi anında rahatsızlanan iç ve dış odaklar, gizli Bizans lobisinin, batı hayranı yerli işbirlikçileri bir kez daha mevzi alarak nifak seferberliği başlatmışlardır. Gayretleri nihayetsizdir, boşunadır. Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin ’Ayasofya’da Kur’an da okunur, namaz da kılınır. Buna ancak ve ancak aziz milletimiz karar verir’ sözü ve MHP Genel Başkanı Liderimiz Dr. Devlet Bahçeli’nin ’Türkiye Cumhuriyeti’nin egemen sınırları içinde neyin, nasıl ve hangi maksatla kullanılacağına karar verecek yüksek mercii bellidir, bu da büyük Türk milletidir’ sözleri Cumhur İttifakı’nın kararlılığının ifadesidir. Konunun çözümü sürecinde, bitmeyen kafa karışıklıkları, kesilmeyen spekülasyonlar, eksilmeyen ve eskimeyen mesnetli-mesnetsiz iddialar, derinleşen fikir ve görüş ayrılıkları ortaya çıkması belki anlaşılabilir bir durumdur. Lakin, sorumsuz ve şuursuz bazı sözde akademisyen, müşkülpesent uzman yorumcular Fatih Sultan Mehmet Han ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü münasebetsizce mukayese yanlışına düşmüşlerdir. Fatih’in yaptığını Atatürk tarafından yıkıldığı iması veya ifadesi hain bir uydurma, rezil bir yalandır. Sözün kısası; müzeden cami, camiden de müze olamayacaktır. Ayasofya’nın ibadete açılmasını kompleks diye değerlendiren, Ayasofya Camisi’ne karşı çıkıp müze olarak kalmasını telaş ve tertiple arzu edenlere, geçtiğimiz günlerde Dimetoka’da, UNESCO’nun kültürel miras listesinde yer alan Çelebi Mehmet Bey Cami’nin kundaklanmasına sessiz kalmalarını hatırlatmak isterim. İspanya’da Endülüs döneminde yapılan ve on yılda tamamlanan Kurtuba Camisi’nin, Macaristan’da Toygun Paşa ve Mustafa Paşa Camii’lerinin Kilise yapılmasına ses çıkarmayan diller, Yunanistan’daki Hamza Bey Camisi’nin, Üç Şehitler Camisi’nin, Alaca İmaret Camisi’nin yürek yaralayıcı ve imanlı kalpleri infiale sürükleyici harabe hallerini görmezden gelenler! Siz kimsiniz? Milliyetçi-Ülkücü hareketin kutlu otağı, Milliyetçi Hareket Partisi’nin görüşü çok nettir. Ayasofya Camisi Müslüman gönüllerle buluşmalı, kapısı ibadete mutlaka açılmalıdır. Allah’ın neyi emrettiği, Türk Milletimizin ne dediği, ecdadın ne istediği değerlidir. Gerisi fuzuli laf kalabalığıdır. Teferruat bile değildir” açıklamasında bulundu.

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