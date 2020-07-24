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MHP İl Başkanı Alıcık basın mensuplarını unutmadı

AYDIN HABERLERİ  | 24.07.2020 13:34 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Başkan Alıcık mesajında, “İlkeli ve tarafsız yayıncılık anlayışı içerisinde zor ve meşakkatli bir görevi yerine getirmeye çalışan Aydın İlimizde hizmet veren yerel gazete, radyo ve televizyonlar ile milli haber ve internet haber sitesi çalışanlarının, temsilcilerinin 24 Temmuz Basın Bayramı’nı kutlar, şehit basın mensuplarımıza Allah’tan rahmet, tüm gazeteci arkadaşlara çalışma hayatında başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.

MHP İl Başkanı Alıcık basın mensuplarını unutmadı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Başkan Alıcık mesajında, “İlkeli ve tarafsız yayıncılık anlayışı içerisinde zor ve meşakkatli bir görevi yerine getirmeye çalışan Aydın İlimizde hizmet veren yerel gazete, radyo ve televizyonlar ile milli haber ve internet haber sitesi çalışanlarının, temsilcilerinin 24 Temmuz Basın Bayramı’nı kutlar, şehit basın mensuplarımıza Allah’tan rahmet, tüm gazeteci arkadaşlara çalışma hayatında başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.

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Aydın Namaz Vakitleri 24 Temmuz Cuma

İmsak
04:19
Sabah
05:58
Öğle
13:20
İkindi
17:11
Akşam
20:32
Yatsı
22:05

Aydın Nöbetçi Eczaneler24 Temmuz Cuma

Aka Eczanesi
Merkez
Özge Yaşar Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Merkez
Tralles Eczanesi
Merkez
Gazibeğendi Eczanesi
Kusadasi
Yenimahalle Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
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