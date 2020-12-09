MHP İl Teşkilatından Başkan Zolan’ı ziyaret

MHP Denizli İl Başkanı Cafer Birtürk ve yeni yönetimi Başkan Zolan’ı ziyaret etti. Hedefin 2023 olduğunu vurgulayan Başkan Osman Zolan, "Cumhuriyetimizin 100. yılında, cumhuriyetimizin hedefleri ve milletimizin arzu ettiği güzelliklere kavuşmak için hep birlikte gayret edeceğiz" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, bir süre önce kongrelerini gerçekleştiren MHP Denizli İl Başkanı Cafer Birtürk ve yeni yönetimini ağırladı. Başkan Zolan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek MHP Denizli İl Başkanı Cafer Birtürk ve yeni yönetimine başarılar diledi. Cumhur İttifakı’nın kuruluşundan bu yana pek çok önemli adım atıldığına dikkati çeken Başkan Zolan, "Cumhur İttifakımızın kurulduğu ve o ruhun birleştiği günden itibaren, çok şükür el ele, omuz omuza genel başkanlarımız, liderlerimiz yürüyor. Biz de aynı heyecan ve şevkle birlik ve beraberlik içerisindeyiz. Vermiş olduğunuz destek nedeniyle sizlere çok teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde tüm Denizlimizde güzel işler yaptık, yapmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.