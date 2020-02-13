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MHP İlçe Başkanı Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı

SİNOP HABERLERİ  | 13.02.2020 16:26 | Son Güncelleme

Önceki gün hayatını kaybeden MHP Türkeli İlçe Başkanı Murat Yıldırım, Türkeli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.Toplantı için gittiği Afyonkarahisar’da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden MHP Türkeli İlçe Başkanı ve aynı zamanda Türkeli Ziraat Odası Başkanı Murat Yıldırım’ın (55) cenazesi, Türkeli Merkez Camisi’ne getirildi.

MHP İlçe Başkanı Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı

Önceki gün hayatını kaybeden MHP Türkeli İlçe Başkanı Murat Yıldırım, Türkeli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Toplantı için gittiği Afyonkarahisar’da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden MHP Türkeli İlçe Başkanı ve aynı zamanda Türkeli Ziraat Odası Başkanı Murat Yıldırım’ın (55) cenazesi, Türkeli Merkez Camisi’ne getirildi. Yıldırım’ın yakınları, cami önünde taziyeleri kabul etti.
Törene, İlçe Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak, Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, Çatalzeytin Belediye Başkanı Ahmet Demir, MHP Sinop İl Başkanı Ali Çakır, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Yıldırım’ın cenazesi, Türkeli’ye bağlı Satı Köyü Usva Mahallesi aile kabristanlığında toprağa verildi.

MHP İlçe Başkanı Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı

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