YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. MHP ilçe yönetiminden esnafa yılbaşı ziyareti

MHP ilçe yönetiminden esnafa yılbaşı ziyareti

AYDIN HABERLERİ  | 31.12.2020 18:52 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kuşadası ilçe yönetimi yılbaşı öncesi esnafı ziyaret ederek, yeni yıl kutlaması yaptı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kuşadası ilçe yönetimi yılbaşı öncesi esnafı ziyaret ederek, yeni yıl kutlaması yaptı. MHP Kuşadası ilçe Başkanı Murat İnan ve yönetim kurulu üyeleri çarşı esnafı ve sanayi sitesi esnafını ziyaret ederek, hem sorunlarını dinledi hem de yeni yılla ilgili temennide bulundu.
Bu arada, MHP Kuşadası ilçe Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Murat İnan yeni yılla ilgili bir mesaj yayınladı. Tüm Kuşadalıların ve partililerin yeni yılını kutlayan Murat İnan, “ Yeni yılınız kutlu olsun, sağlık, mutluluk ve hayırlar getirsin. Korona virüs salgını ve ardından gelen afetlerle geçirdiğimiz 2020 yılının ardından olumsuzlukları geride bırakma umuduyla, yepyeni beklentilerle 2021 yılına giriyoruz. Tüm olumsuzlukların yanında ülke olarak, millet olarak tüm dünyaya haksızlara karşı koyabileceğimizi de net şekilde gerçekleştirmenin gururunu da yaşıyoruz. Bunlarla birlikte enerji alanındaki çalışmalarımız da 2023 Lider Ülke Türkiye yolunda atılan çok ciddi adımlar olarak ön plana çıkmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle 2021 yılının her türlü olumsuzluktan ve felaketlerden uzak şekilde, Kuşadası’na, Türkiye’ye, Türk-İslam alemine hayırlar getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ederim “ dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk bilim insanları geliştirdi! Süre 10 saniyeye düşecek Türk bilim insanları geliştirdi! Süre 10 saniyeye düşecek
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/

Aydın Namaz Vakitleri 31 Aralık Perşembe

İmsak
06:50
Sabah
08:17
Öğle
13:17
İkindi
15:45
Akşam
18:06
Yatsı
19:28

Aydın Nöbetçi Eczaneler31 Aralık Perşembe

Çondur Eczanesi
Merkez
Güler Eczanesi
Merkez
Güney Eczanesi
Merkez
Öztürk Eczanesi
Merkez
Samyeli Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Asil Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.