MHP ilçe yönetiminden esnafa yılbaşı ziyareti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kuşadası ilçe yönetimi yılbaşı öncesi esnafı ziyaret ederek, yeni yıl kutlaması yaptı. MHP Kuşadası ilçe Başkanı Murat İnan ve yönetim kurulu üyeleri çarşı esnafı ve sanayi sitesi esnafını ziyaret ederek, hem sorunlarını dinledi hem de yeni yılla ilgili temennide bulundu.

Bu arada, MHP Kuşadası ilçe Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Murat İnan yeni yılla ilgili bir mesaj yayınladı. Tüm Kuşadalıların ve partililerin yeni yılını kutlayan Murat İnan, “ Yeni yılınız kutlu olsun, sağlık, mutluluk ve hayırlar getirsin. Korona virüs salgını ve ardından gelen afetlerle geçirdiğimiz 2020 yılının ardından olumsuzlukları geride bırakma umuduyla, yepyeni beklentilerle 2021 yılına giriyoruz. Tüm olumsuzlukların yanında ülke olarak, millet olarak tüm dünyaya haksızlara karşı koyabileceğimizi de net şekilde gerçekleştirmenin gururunu da yaşıyoruz. Bunlarla birlikte enerji alanındaki çalışmalarımız da 2023 Lider Ülke Türkiye yolunda atılan çok ciddi adımlar olarak ön plana çıkmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle 2021 yılının her türlü olumsuzluktan ve felaketlerden uzak şekilde, Kuşadası’na, Türkiye’ye, Türk-İslam alemine hayırlar getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ederim “ dedi.

