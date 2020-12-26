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MHP Karesi, temizlik personellerini unutmadı

BALIKESİR HABERLERİ  | 26.12.2020 16:04 | Son Güncelleme

Sokağa çıkma kısıtlamasında görev yapan Karesi Belediyesi Temizlik İşleri Personelleri ile birlikte kahvaltı yapan MHP Karesi İlçe Başkanı Kürşat Burak Boduroğlu’na Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan da eşlik etti.Ülkemizde uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma yasağında Adnan Menderes Mahallesi’ne hizmet edecek temizlik işleri personeli ile birlikte Cumartesi günü buluşan MHP Karesi İlçe Başkanı Kürşat Burak Boduroğlu, “Bu gün temizlik personelimiz Adnan Menderes Mahallemize tepeden tırnağa temizlik yapacaklar.

Sokağa çıkma kısıtlamasında görev yapan Karesi Belediyesi Temizlik İşleri Personelleri ile birlikte kahvaltı yapan MHP Karesi İlçe Başkanı Kürşat Burak Boduroğlu’na Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan da eşlik etti.
Ülkemizde uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma yasağında Adnan Menderes Mahallesi’ne hizmet edecek temizlik işleri personeli ile birlikte Cumartesi günü buluşan MHP Karesi İlçe Başkanı Kürşat Burak Boduroğlu, “Bu gün temizlik personelimiz Adnan Menderes Mahallemize tepeden tırnağa temizlik yapacaklar. Sürekli olarak temiz toplum temiz mahalle temiz şehir sloganıyla hareket ediyoruz. Temizlik personelimize bugünlerde daha çok iş düşüyor. Bizde bu ağır işlerinde onları yalnız bırakmak istemedik. Yaptıkları cefakâr hizmetlerine karşılık küçükte olsa destek vermek için bugün bir araya geldik. Her zaman zor işlerin arkasında görünmeyen yüz olan personellerimize bir kez daha teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Başkan Boduroğlu’nun düzenlediği kahvaltı organizasyonuna Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Karesi Temizlik İşleri Müdürü Tayfun Özergen ve Adnan Menderes Mahallesi Muhtarı Esra Kurşun da eşlik etti.

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