YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Batman
  4. MHP Kozluk İlçe Başkanı Cengiz Çetin'in otomobili kundaklandı

MHP Kozluk İlçe Başkanı Cengiz Çetin'in otomobili kundaklandı

09.08.2021 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MHP Kozluk İlçe Başkanı Cengiz Çetin'in otomobili kundaklandı

Batman'ın Kozluk ilçesinde MHP İlçe Başkanı Cengiz Çetin'in aracı kundaklama sonucu çıkan yangında hasar gördü.

Çetin'in ilçedeki evinin bahçesinde park halinde bulunan otomobili önceki gün kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateşe verildi.

Alevleri fark eden Çetin, yangını müdahalesi ile söndürdü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen polis ekiplerince yapılan ilk incelemede otomobilin ön camı kırılarak aracın içine yanıcı madde atıldığı tespit edildi.

Çıkan yangında otomobil hasar gördü.

Çetin, yaptığı açıklamada, faillerin bulunması konusunda devlete ve emniyet güçlerine güvendiğini söyledi.

Kimse ile arasında herhangi bir husumet bulunmadığını ifade eden Çetin, "Olayın kısa zamanda aydınlatılacağına eminiz." dedi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Van Gölü'nde yeni mikrobiyalitler keşfedildiVan Gölü'nde yeni mikrobiyalitler keşfedildi
'Dünyanın en küçük bebeği' taburcu oldu'Dünyanın en küçük bebeği' taburcu oldu
Batman'da Jandarma Karakolunun açılışı gerçekleştirildiBatman'da Jandarma Karakolunun açılışı gerçekleştirildi
Anahtar Kelimeler:
Batman MHP

Batman Namaz Vakitleri 9 Ağustos Pazartesi

İmsak
03:46
Sabah
05:19
Öğle
12:26
İkindi
16:14
Akşam
19:24
Yatsı
20:50

Batman Nöbetçi Eczaneler 9 Ağustos Pazartesi

Başaran Eczanesi
Merkez
Emin Eczanesi
Merkez
Erken Eczanesi
Merkez
Sanat Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Gercus
Merkez Eczanesi
Kozluk
Şifa Eczanesi
Sason
Tümünü Göster
Batman ECZANELER
Batman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Orman yangının etkilediği Kalemler Mahallesi'nde vatandaşların sağanak mutluluğu

Orman yangının etkilediği Kalemler Mahallesi'nde vatandaşların sağanak mutluluğu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

"Alev savaşçılarının" soğutma çalışmalarının sürdüğü Manavgat yangın alanında yağmur mutluluğu

"Alev savaşçılarının" soğutma çalışmalarının sürdüğü Manavgat yangın alanında yağmur mutluluğu

Bolu'da saman balyası yüklü tır devrildi: 1 ölü

Bolu'da saman balyası yüklü tır devrildi: 1 ölü

Antalya'da yağmur sevinci

Antalya'da yağmur sevinci

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.