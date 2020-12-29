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MHP Malatya Milletvekili Fendoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

MALATYA HABERLERİ  | 29.12.2020 16:33 | Son Güncelleme

MHP Malatya Milletvekili Fendoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yarışma hakkında bilgi alan Fendoğlu, AA muhabiri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Milletvekili Fendoğlu, haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi", yaşam kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Gün batımında çiftçiler", spor kategorisinde ise Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" fotoğrafı için oy kullandı.

Oylamaya sunulan tüm fotoğrafların çok güzel olduğunu belirten Fendoğlu, AA çalışanlarına başarılar diledi.

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