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MHP Mut İlçe Başkanı Kır, güven tazeledi

MERSİN HABERLERİ  | 06.09.2020 18:55 | Son Güncelleme

MHP Mersin Mut İlçe Başkanı Alparslan Savaş Kır, 13.Olağan İlçe Kongresi’nde güven tazeleyerek yeniden başkanlığı seçildi.Karacaoğlan Çınaraltı parkında gerçekleştirilen kongreye, Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, MHP Mersin il sekreteri Mustafa Göktaş, MHP Mersin il Başkan yardımcısı Mustafa Düzenli, MHP Mersin il Başkan yardımcısı Erol Erdoğan, MHP Mersin il Başkan yardımcısı Ziya Erdoğan, Aydıncık MHP ilçe Başkanı Hacı Salan, Erdemli MHP ilçe Başkanı Fatih Serin, Ülkü ocakları Mut ilçe başkanı Mustafa Keskin, AK Parti ilçe başkanı Soner Solak, Kamusen ilçe Başkanı Kürşad Malgaç, Türkav Mut ilçe Başkanı Hakan Ütük ve delegeler katıldı.Korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleşen MHP 13.

MHP Mersin Mut İlçe Başkanı Alparslan Savaş Kır, 13.Olağan İlçe Kongresi’nde güven tazeleyerek yeniden başkanlığı seçildi.
Karacaoğlan Çınaraltı parkında gerçekleştirilen kongreye, Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, MHP Mersin il sekreteri Mustafa Göktaş, MHP Mersin il Başkan yardımcısı Mustafa Düzenli, MHP Mersin il Başkan yardımcısı Erol Erdoğan, MHP Mersin il Başkan yardımcısı Ziya Erdoğan, Aydıncık MHP ilçe Başkanı Hacı Salan, Erdemli MHP ilçe Başkanı Fatih Serin, Ülkü ocakları Mut ilçe başkanı Mustafa Keskin, AK Parti ilçe başkanı Soner Solak, Kamusen ilçe Başkanı Kürşad Malgaç, Türkav Mut ilçe Başkanı Hakan Ütük ve delegeler katıldı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleşen MHP 13. Olağan Mut İlçe Kongresinde, tek listeyle seçime giren mevcut Başkan Alparslan Savaş Kır yeniden ilçe başkanlığı görevine seçildi.
Yönetim Kurulu ise Yusuf Çiftci, Mustafa Tunca Çelik, Nabiattin Ata, Hasan Gül, Habip Yeni, Volkan Üstün, Ömer Faruk Süygün, Osman Çivit, Ramazan Ekinci, Hatice Özer, İbrahim Eser, Erol Damburacı, Mehmet Yılmaz, Mehmet Öztürk, Mehmet Ali Kurt, Mustafa Deveci, Muhammet Ören ve Mehmet Volkan Yılmaz’dan oluştu.

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