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MHP Seyhan Belediyesi Meclis Üyesi Uçar’dan suç duyurusu

ADANA HABERLERİ  | 11.02.2020 13:29 | Son Güncelleme

MHP Seyhan Belediyesi Meclis Üyesi Şehmus Uçar, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Belediye Başkan Yardımcısı Rukiye Çinkılıç ve Basın Yayın Müdürü Gökhan Üney hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına Suç duyurusunda bulundu.Uçar, suç duyusu sonrasında yaptığı açıklamada, “Yapılan doğrudan teminlerle belediye zarara uğratılmakta, Meclis Üyesinin talep ettiği bilgiler verilmemekte ve gizlenmekte, kişilerin 4982 sayılı yasa ile bilgi edinmelerinin önünün kesilmesi ve görevi kötüye kullanmak ile ilgili konularda kamu davası açılması yönünde baş uruda bulunduk” dedi.Uçar şunları söyledi:“Basın Yayın Müdürlüğünün, Destek Hizmetler Müdürlüğü aracılığıyla 60.000 TL+KDV ye yaptırmış olduğu Gazete Seyhan’ın; yapmış olduğumuz piyasa araştırmasına göre 20 bin TL ile 25 bin TL arasında yaptırılması varken neden böyle bir fahiş fiyatla yaptırılmış ve Belediye zarara uğratılmıştır.

MHP Seyhan Belediyesi Meclis Üyesi Uçar’dan suç duyurusu

MHP Seyhan Belediyesi Meclis Üyesi Şehmus Uçar, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Belediye Başkan Yardımcısı Rukiye Çinkılıç ve Basın Yayın Müdürü Gökhan Üney hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına Suç duyurusunda bulundu.
Uçar, suç duyusu sonrasında yaptığı açıklamada, “Yapılan doğrudan teminlerle belediye zarara uğratılmakta, Meclis Üyesinin talep ettiği bilgiler verilmemekte ve gizlenmekte, kişilerin 4982 sayılı yasa ile bilgi edinmelerinin önünün kesilmesi ve görevi kötüye kullanmak ile ilgili konularda kamu davası açılması yönünde baş uruda bulunduk” dedi.
Uçar şunları söyledi:
“Basın Yayın Müdürlüğünün, Destek Hizmetler Müdürlüğü aracılığıyla 60.000 TL+KDV ye yaptırmış olduğu Gazete Seyhan’ın; yapmış olduğumuz piyasa araştırmasına göre 20 bin TL ile 25 bin TL arasında yaptırılması varken neden böyle bir fahiş fiyatla yaptırılmış ve Belediye zarara uğratılmıştır. Ayrıca 3 ayda bir düzenli olarak yaptırılan bu Gazete Seyhan ile 5 yılda Belediye yaklaşık 800.000 TL zarar uğratılması muhtemeldir. Buna benzer doğrudan teminlerin yapıldığı; Basın Yayın Müdürlüğü, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Destek Hizmetler Müdürlüğü ile ilgili yazılı ve sözlü olarak bilgi istediğimizde akıl almaz bir anlayış ve düşünceyle taleplerimiz yerine getirilmediği gibi hukuk dışı bir kararla bilgileri veremeyeceklerini yazılı olarak tarafımıza iletmişlerdir. Seyhanlı vatandaşlarımızın mukaddes oylarıyla seçilmiş bir Meclis Üyesi olarak; Seyhan Belediyesinde yapılan yanlışları araştırmak, belediye zarara uğratanları sorgulamak, Seyhanlının hakkını koruyup gözetmek görevimizdir. Fakir fukaranın, garip gurebanın, dul ve yetim hakkı olan belediye bütçesinin hunharca yağmalanmasına elbette izin vermeyeceğiz. Seyhanlıya gelince bütçenin olmadığını, hizmette gelince kaçanların, muhtarlarımızın, spor kulüplerimizin, derneklerimizin sorunlarını görmezden gelip yandaşlarını zengin etmeye elbette müsaade etmeyeceğiz. Bundan sonra Seyhan Belediyesi ile hukuk çerçevesinde ve savcılarımızın önünde hesaplaşacağız.”

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