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MHP, Tokat teşkilatında görev dağılımı

02.02.2021 17:32 | Son Güncelleme:
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MHP, Tokat teşkilatında görev dağılımı

Milliyetçi Hareket Partisi Tokat İl Başkanı Mustafa İpek, yönetim kurulu üyelerinin katılımlı ile yapılan toplantı sonrasında görev dağılımını gerçekleştirdi.MHP Tokat İl yönetiminin ve sorumluluklarının belirlendiği toplantı parti binasında gerçekleşti.

Milliyetçi Hareket Partisi Tokat İl Başkanı Mustafa İpek, yönetim kurulu üyelerinin katılımlı ile yapılan toplantı sonrasında görev dağılımını gerçekleştirdi.
MHP Tokat İl yönetiminin ve sorumluluklarının belirlendiği toplantı parti binasında gerçekleşti. Programda konuşma yapan MHP Tokat İl Başkanı Mustafa İpek, görev dağılımını titizlikle yaptıklarını ifade ederek, “Bu kutlu davada görevlendirmeleri görevin hassasiyetine göre yaptık. Her bir görevin tanımlaması ve sorumluluk alanlarına uygun olarak gerek siyasi gerek ise deneyim anlamında Yönetim Kurulundan en verimli olacak dava arkadaşlarımı görevlendirdik. Oluşturulan yeni yönetim ve divan üyelerinin sivil hayatlarında, siyasi çalışmalarında deneyimli, yaptıkları işlerde başarılı bir iş insanı ve yöneticilerden oluşturduk. Gerek İlçe Yönetimlerimizde gerek ise İl Yönetimimizdeki bu kadroları Milliyetçi Hareket Partisinin 2023 vizyonuna uygun olarak belirledik. Bu kadrolar bizleri 2023’e taşıyacak kadrolardır” diye konuştu.
Başkan İpek, tüm kadrolarıyla birlikte sonuç odaklı çalışacaklarını belirterek, “Siyaset değişmiştir, zaman daralmıştır, ülkemizin içinden geçtiği süreç hassastır. Bu bilinçle samimiyetle siyaset kurumu içerisinde gece gündüz demeden çalışacağız” ifadelerini kullandı.
Görev dağılımı yapıldı
MHP Tokat İl Başkan Yardımcılığı görevine Ahmet Akcan, Satılmış Çakıcı, Mustafa Kaya getirildi. Parti yönetiminde ise yapılan görev dağılımı şu isimlerden oluştu: “Ahmet Keser Teşkilat İşlerinden sorumlu il Başkan yardımcısı, Mahmut Gülhan - Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı, Haydar Duman - Esnaf ve Sanayicilerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı, Musa Özdemir - Basın Yayın ve Halkla ilişkilerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı, Göktürk Temiz - Hukuk ve Seçim işlerinden sorumlu İl Başkan Yardımcısı, Talip Aynur - Kamu Kurumlarından Sorum İl Başkanı Yardımcısı, Turan Dama - Seçim İşlerinden sorumlu il Başkan Yardımcısı, Şükrü Tokel - İl Sekreteri, Selçuk Tezcan - Muhasip.”

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Tokat Namaz Vakitleri 2 Şubat Salı

İmsak
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Sabah
07:35
Öğle
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İkindi
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Akşam
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