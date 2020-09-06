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MHP Türkeli İlçe Kongresi yapıldı

SİNOP HABERLERİ  | 06.09.2020 18:06 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sinop Türkeli İlçe Başkanlığı kongresi gerçekleşti.Türkeli İlçe Spor Salonu’nda gerçekleşen kongrede, tek liste ile seçime giren İlçe Başkanı Ayhan Yılmaz, oyların tamamını alarak başkan seçildi.Kongreye, MHP Sinop İl Başkanı Ali Çakır, Türkeli eski Belediye Başkanı Halil Dilek Özcan, MHP İl ve çevre ilçelerdeki Yönetim Kurulu üyeleri ile partililer katıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sinop Türkeli İlçe Başkanlığı kongresi gerçekleşti.
Türkeli İlçe Spor Salonu’nda gerçekleşen kongrede, tek liste ile seçime giren İlçe Başkanı Ayhan Yılmaz, oyların tamamını alarak başkan seçildi.
Kongreye, MHP Sinop İl Başkanı Ali Çakır, Türkeli eski Belediye Başkanı Halil Dilek Özcan, MHP İl ve çevre ilçelerdeki Yönetim Kurulu üyeleri ile partililer katıldı. Divan heyetinin oluşturulmasının ardından İlçe Başkanı Ayhan Yılmaz kongrede konuşma yaptı. Yılmaz, “Biz bir olacağız, Türkeli teşkilatı olarak, ülkücü iradenin teşkilatlarda yaşadığını, ülkücü iradenin hiçbir zaman ölmediğini, fitne fücurun, ihanetin Türkeli teşkilatında yer almayacağını, almadığını göstermek için buradayız. Birilerinin istikbalini, birilerinin geleceğini, birilerinin şahsi egolarını değil, arkadaşlarımızla burada beraber ve ne yapabileceğimizin gayesini, derdini, sorumluluğunu edinmiş insanlar olarak buradayız” dedi.
Konuşmanın ardından seçime geçildi. Tek liste halinde yapılan seçimde İlçe Başkanı Ayhan Yılmaz başkan seçildi.
Yılmaz’ın yeni yönetimi şöyle oluştu;
Yönetim Kurulu Asil; Adem Taşdan, Ergünay Efe, Mürsel Sarısoy, Resul Taşdelen, Bilal Özcan, Ahmet Acar, Nihat Üstündağ, Ayhan Özçelik, İbrahim Şentürk, Fahrettin Filiz, Yaşar Aydın, Cemalettin Yılmaz, Ahmet Uğur Özcan, Dursun Şentürk.
Yönetim Kurulu Yedek; Ayhan Şentürk, Rıdvan Demirel, İbrahim Can, Fahri Gökçe, Eren Gürel, Kamil Güney, Asım Can, Aydın Özdemir, Barış Yaldız, Turgut Turhal, Yunus Altındal, Ceyhun Demirel, Civan Yılmaz, İsmail Keser, Kamuran Taşkın.

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Boyabat
Çağlar Eczanesi
Erfelek
Güven Eczanesi
Ayancik
Hayat Eczanesi
Merkez
Tek Eczanesi
Duragan
Türkeli Eczanesi
Turkeli
Yenice Eczanesi
Gerze
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