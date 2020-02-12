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MHP’den Başkan Güder’e ziyaret

MALATYA HABERLERİ  | 12.02.2020 11:29 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Başkanlığı görevine getirilen Mesut Samanlı ve MHP Battalgazi İlçe Başkanlığına getirilen İlhan İlhan ile il ve ilçe yönetimi, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i makamında ziyaret etti.Ziyarette konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Samanlı’ya hayırlı olsun temennisinde bulunarak, “Kıymetli başkanıma hayırlı olsun diliyorum.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Başkanlığı görevine getirilen Mesut Samanlı ve MHP Battalgazi İlçe Başkanlığına getirilen İlhan İlhan ile il ve ilçe yönetimi, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i makamında ziyaret etti.
Ziyarette konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Samanlı’ya hayırlı olsun temennisinde bulunarak, “Kıymetli başkanıma hayırlı olsun diliyorum. Mesut kardeşim ile AK Parti Battalgazi ilçe başkanlığım döneminde mevkidaştık. Birlikte çok güzel çalışmalara imza attık. Beraberce seçim süreçlerini atlattık, seçimlerde şükürler olsun başarıya da ulaştık. Yüzde 70’in üzerinde bir oyla Battalgazi’ye belediye başkanı olarak seçildik. Seçimlerde kendilerinin çok büyük emeği olduğuna şahit olduk. Azmi ve çalışkanlığı takdire şayandır. Bundan sonraki süreçte de aldığı bayrağı daha iyi yerlere taşıyacağına hiç endişemiz yok. Bundan sonraki süreçte de Battalgazi’mizde ve Malatya’mızda birlikte güzel hizmetler yapacağız. Kendisine verilen yeni görevin başta şahsına, ailesine, yönetimine, Malatya’mıza ve memleketimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. İl başkanımın şahsında bizleri ziyarete gelen yönetimdeki bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum” dedi.
MHP İl Başkanı Mesut Samanlı da “Osman başkanımızla, gerek ilçe başkanlığı döneminde gerekse de belediye başkanı olduktan sonra bizim de Battalgazi İlçe Başkanı olmamız hesabiyle bir gönül bağımız oluştu. Cumhur İttifakı kapsamında da çalışmalarımızı birlikte uyum içerisinde sürdürdük” ifadelerini kullandı.

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